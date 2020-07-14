Мешканців мікрорайону «Канада» очікує неприємний сюрприз

Велику зону зелених насаджень поряд з стадіоном школи №23, разом з дитячим майданчиком і частиною прибудинкової території будинку на вул. Є.Коновальця, 20 планують забудувати багатоповерховим житловим будинком. Це підтверджує рішення міської ради, прийняте на останній сесії.

Це ще одна зухвала та аморальна земельна «схема» влади міста, яка реалізовувалась наступним чином:

🔴 10 жовтня 2018 р.

Міський голова Сергій Надал і 23 депутати надають дозвіл на розробку проекту землеустрою площею 960 м.кв. (кадастровий номер 6110100000:06:001:0022) з БЕЗКОШТОВНОЇ передачі ділянки для будівництва приватного будинку громадянину Максим’яку Юрію Богдановичу.

Зазначимо, що це є порушенням, так як дана земельна ділянка, згідно діючого Генерального плану міста, не призначена для індивідуальної приватної забудови.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/23612.html

🔴 6 червня 2019 р.

Міський голова Сергій Надал і 30 депутатів затверджують БЕЗКОШТОВНУ передачу земельної ділянки площею 960 м.кв. (кадастровий номер 6110100000:06:001:0022) громадянину Максим’яку Ю.Б. для будівництва приватного будинку.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30076.html

🔴 липень 2019 р. – червень 2020 р.

Змінюється власник ділянки. Максим’як Юрій Богданович продає або дарує безкоштовно отриману ділянку Дзюбі Сергію Анатолійовичу.

🔴 26 червня 2020 р.

32 депутати міської ради голосують за внесене з голосу міським головою Сергієм Надалом рішення (у порядку денному його не було), яким змінюють цільове призначення безкоштовно наданої земельної ділянки: з «будівництва приватного будинку» на «будівництво багатоквартирного будинку».

Це рішення відкриває можливість будувати багатоквартирний будинок на земельній ділянці із зеленими насадженнями. Хоча раніше ділянка слугувала дитячим майданчиком та прибудинковою територією.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/40557.html

⚠️ Тернопільська міська організація політичної партії «Сила Людей» ВИМАГАЄ від міського голови Сергій Надал та депутатів Тернопільської міської ради:

1️⃣ Вчинити усі необхідні дії (включно з відміною прийнятих рішень, при необхідності звернутися до суду), щоб повернути ділянку у власність громади.

2️⃣ Будь-які дії, пов’язані з даною земельною ділянкою, вчиняти виключно після обговорення з місцевими мешканцями.

3️⃣ Припинити безкоштовну роздачу цінної комунальної землі через різного роду схеми й оборудки.