Сьогодні на деяких вулицях Тернополя до 18:00 не буде води

У зв’язку з перепідключенням водопровідної мережі,

14 липня з 9 до 18 години буде припинено водопостачання мікрорайонів “Кутківці”, “Пронятин”, вулиць Львівська, Спадиста, Куток🔖.

Перепідключення здійснюється в рамках проекту з резервного водозабезпечення названих мікрорайонів. Останніми роками вони активно забудовуються, тож одного водогону для такої кількості споживачів у найближчому майбутньому буде недостатньо.

Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей й зробити запаси води на вказаний період.

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