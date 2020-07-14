Сьогодні на деяких вулицях Тернополя до 18:00 не буде води
У зв’язку з перепідключенням водопровідної мережі,
14 липня з 9 до 18 години буде припинено водопостачання мікрорайонів “Кутківці”, “Пронятин”, вулиць Львівська, Спадиста, Куток🔖.
Перепідключення здійснюється в рамках проекту з резервного водозабезпечення названих мікрорайонів. Останніми роками вони активно забудовуються, тож одного водогону для такої кількості споживачів у найближчому майбутньому буде недостатньо.
Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей й зробити запаси води на вказаний період.