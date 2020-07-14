14:30 | 14.07.2020
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Новини Тернополя 

Сьогодні на деяких вулицях Тернополя до 18:00 не буде води

Irena 0 Views Прокоментуй!
вода

У зв’язку з перепідключенням водопровідної мережі,
14 липня з 9 до 18 години буде припинено водопостачання мікрорайонів “Кутківці”, “Пронятин”, вулиць Львівська, Спадиста, Куток🔖.
Перепідключення здійснюється в рамках проекту з резервного водозабезпечення названих мікрорайонів. Останніми роками вони активно забудовуються, тож одного водогону для такої кількості споживачів у найближчому майбутньому буде недостатньо.
Просимо мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей й зробити запаси води на вказаний період.

КП “Тернопільводоканал”

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