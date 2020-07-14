На підприємстві “Бучачагрохліпром” нові надсучасні комбайни (фото, відео)

Компанія Петра Гадза “Бучачагрохліпром” отримала в лізинг від банкової установи Credit Agricole Bank нові комбайни John Deere t670i.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив бучаччанин Ігор Павлишин. Він зауважив, що такий високий рівень довіри аграрної компанії та кредитора – результат стабільність у роботі, відповідальність та професіоналізму ТзОВ «Бучачагрохліпром».

Голова наглядової ради «Бучачагрохліпрому» Петро Гадз наголосив на тому, що робота комбайнера стає все престижнішою завдяки оновленню матеріально-технічного забезпечення.

– На найновіші техніці не працюють німці, а звичайні українські хлопці – комбайнери, які, як на мене, ще пам’ятають скрегіт пилюки на зубах від «червоної Ниви». Ми розуміємо, що кожного року потрібно оновлюватися. Ніхто не має на меті похизуватися такою технікою, це усе надиктовано зменшенням до мінімуму втрат урожаю. Я хочу звернутися до молоді: не бійтеся вибирати робітничі професії, прогрес не стоїть на місці. З таким рівнем забезпечення матеріально-технічною базою та взаємодією компанії виробника техніки та її покупця, сервісних програм, хочу вас заспокоїти та запевнити, ви зможете працювати на полях у білій сорочці та, якщо вам так захочеться, у краватці. Окрім цього, зарплата комбайнера наближається до 50-ти тисяч гривень. Ця робота перестала бути сезонною. Головне у нашій роботі – спеціаліст, а ми завжди знайдемо йому і техніку і роботу, – зазначив Петро Іванович.