Мешканців Тернопільщини просять не піднімати з землі підозрілі речі

Мешканців Тернопільщини просять не втрачати пильність та не піднімати з землі підозрілі речі.

Поліцейські закликають громадян бути обережними при виявленні підозрілих предметів. Краще їх не торкатися адже вони можуть нести небезпеку.

Поясніть дітям необхідність бути уважними та не брати до рук знайдені предмети: коробки, ручки, запальнички, дитячі іграшки, смартфони. Навіть, якщо ці речі виглядають досить коштовними. Попередьте про це рідних та близьких. Такі знахідки можуть виявитися небезпечними для здоров’я і життя. Гуляючи з дітьми, не випускайте їх з поля зору та стежте, щоб вони не торкалися нічого.

Врахуйте, що зараз військовий стан і диверсанти можуть вчиняти різні провокації та маскувати міни, вибухівки під побутові речі і залишати їх в різних місцях. Не забувайте про правила безпеки.