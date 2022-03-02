Список потреб для захисників та переселенців у Тернополі
На потребу захисників та територіальної оборони необхідно:
СПЕЦМАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНІКА
Балаклави
Рації
Бронежилети
Каски
Чохли для касок
Наколінники, налокотники
Жилети-розгрузки
Джгути, турнікети
Тепловізори, прилади нічного бачення
Біноклі
Приціли
Далекоміри
НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ:
Туристична сидушка (піддупник)
Каремати
Спальні мішки
Термобілизна
Шкарпетки та труси теплі
Футболки (бажано розміри M, L, XL)
Військове взуття (бажано розміри 38-45)
Військова форма (бажано британка)
Рукавиці тактичні
Окуляри тактичні
Маски тактичні
Ремені тактичні
Сушки для взуття
Ножиці великі, ножі, пилки, сокири, ножовки
Шнурівки
ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНІКА:
Батарейки
Ліхтарики (в тому числі налобні)
Павербанки, акумулятори
Планшети
Телефони, смартфони
Дрони, квадрокоптери
Авто – зарядки
Індивідуальні медпакети
Компаси
Фляги
ІНШЕ:
Зубні щітки
Зубні пасти
Чай
Кава
Цукор
Макаронні вироби
Консерви, в т.ч. тушонка фабрична (не домашня та не в склі!!!)
Сигарети
Вологі серветки
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На потребу переселенців необхідно:
ОДЯГ:
одяг чоловічий, жіночий, підлітковий, дитячий
спідня білизна
шкарпетки
взуття жіноче, чоловіче, підліткове, дитяче
ДЛЯ ДІТЕЙ:
дитяче харчування від 0 до 3 років
дитячі візки
дитячі манежи
дрібна побутова техніка (праски, чайники, тощо)
дитячі ліжечка
пелюшки одноразові
ЗАСОБИ ГІГІЄНИ:
туалетний папір
мило, шампунь
зубні пасти, зубні щітки
прокладки
антисептики
маски
миючі засоби
пральний порошок
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СНУ ТА ЇЖІ:
каремати
ковдри, пледи
матраси
розкладушки
спальні мішки
подушки
постільна білизна
рушники
посуд металевий та одноразовий
пакети для фасування різного розміру
ІНШЕ:
подовжувачі на 5 розеток
біотуалети для людей з інвалідністю
візки для людей з інвілідністю
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Потреба в ліках та медзасобах:
Аптечки індивідуальні
Набір при травмах
Джгути, турнікети
Сумки-укладки першої мед допомоги
Препарати спеціальної дії:
Знеболюючі
Протишокові
Жарознижуючі
Сорбенти
Кишкові
Антибіотики
Серцеві
Кровоспинні
Бинти
Еластичні бинти
Стерильні та не стерильні бинти
Спеціалізовані бинти (з перев’язками)
Пов’язки на руку
Допомогу можна приносити в:
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговуваня (вул. Лисенка, ЦІЛОДОБОВО).
Центр Науки Тернополя (площа Героїв Євромайдану, 4) з 10:00 до 18:00.