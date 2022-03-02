10:00 | 2.03.2022
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Новини Тернополя 

Список потреб для захисників та переселенців у Тернополі

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На потребу захисників та територіальної оборони необхідно:
СПЕЦМАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНІКА
▪Балаклави
▪Рації
▪Бронежилети
▪Каски
▪Чохли для касок
▪Наколінники, налокотники
▪Жилети-розгрузки
▪Джгути, турнікети
▪Тепловізори, прилади нічного бачення
▪Біноклі
▪Приціли
▪Далекоміри
НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ:
▪Туристична сидушка (піддупник)
▪Каремати
▪Спальні мішки
▪Термобілизна
▪Шкарпетки та труси теплі
▪Футболки (бажано розміри M, L, XL)
▪Військове взуття (бажано розміри 38-45)
▪Військова форма (бажано британка)
▪Рукавиці тактичні
▪Окуляри тактичні
▪Маски тактичні
▪Ремені тактичні
▪Сушки для взуття
▪Ножиці великі, ножі, пилки, сокири, ножовки
▪Шнурівки
ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНІКА:
▪Батарейки
▪Ліхтарики (в тому числі налобні)
▪Павербанки, акумулятори
▪Планшети
▪Телефони, смартфони
▪Дрони, квадрокоптери
▪Авто – зарядки
▪Індивідуальні медпакети
▪Компаси
▪Фляги
ІНШЕ:
▪Зубні щітки
▪Зубні пасти
▪Чай
▪Кава
▪Цукор
▪Макаронні вироби
▪Консерви, в т.ч. тушонка фабрична (не домашня та не в склі!!!)
▪Сигарети
▪Вологі серветки
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На потребу переселенців необхідно:
ОДЯГ:
▪одяг чоловічий, жіночий, підлітковий, дитячий
▪спідня білизна
▪шкарпетки
▪взуття жіноче, чоловіче, підліткове, дитяче
ДЛЯ ДІТЕЙ:
▪дитяче харчування від 0 до 3 років
▪дитячі візки
▪дитячі манежи
▪дрібна побутова техніка (праски, чайники, тощо)
▪дитячі ліжечка
▪пелюшки одноразові
ЗАСОБИ ГІГІЄНИ:
▪туалетний папір
▪мило, шампунь
▪зубні пасти, зубні щітки
▪прокладки
▪антисептики
▪маски
▪миючі засоби
▪пральний порошок
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СНУ ТА ЇЖІ:
▪каремати
▪ковдри, пледи
▪матраси
▪розкладушки
▪спальні мішки
▪подушки
▪постільна білизна
▪рушники
▪посуд металевий та одноразовий
▪пакети для фасування різного розміру
ІНШЕ:
▪подовжувачі на 5 розеток
▪біотуалети для людей з інвалідністю
▪візки для людей з інвілідністю
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Потреба в ліках та медзасобах:
▪Аптечки індивідуальні
▪Набір при травмах
▪Джгути, турнікети
▪Сумки-укладки першої мед допомоги
Препарати спеціальної дії:
▪Знеболюючі
▪Протишокові
▪Жарознижуючі
▪Сорбенти
▪Кишкові
▪Антибіотики
▪Серцеві
▪Кровоспинні
▪Бинти
▪Еластичні бинти
▪Стерильні та не стерильні бинти
▪Спеціалізовані бинти (з перев’язками)
▪Пов’язки на руку
 
Допомогу можна приносити в:
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговуваня (вул. Лисенка, ЦІЛОДОБОВО).
Центр Науки Тернополя (площа Героїв Євромайдану, 4) з 10:00 до 18:00.

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