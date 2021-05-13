Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони – Тернопільщина “жовта”

«Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Міністерство охорони здоров’я України щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19.

Рішення про послаблення “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого” рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.