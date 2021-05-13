Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони – Тернопільщина “жовта”
«Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.
Міністерство охорони здоров’я України щодня оновлює ознаки для визначення регіону із значним поширенням COVID-19.
Нагадуємо, що на підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”. З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody.
Рішення про послаблення “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого” рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.