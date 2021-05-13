150 працівників Тернопільської районної лікарні протестували біля суду

150 працівників Тернопільської районної лікарні зібралися біля Господарського суду. Там відбувалося засідання щодо приміщення Тернопільської районної лікарні. Про це розповів виконувач обов’язків генерального директора лікарні Володимир Лісовський.

12 травня на засіданні відбулися дебати сторін і розгляд доказів. Про це повідомила головуюча суддя Надія Андрусик. За її словами, на минулому засіданні, яке відбулося 22 квітня заслухали вступні слова сторін. Їх виступи тривали близько трьох годин, тому розгляд справи перенесли на сьогодні.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада з грудня минулого року оскаржує в суді рішення районної ради попереднього скликання, яким та передала приміщення та майно Тернопільської районної лікарні 6 громадам: Великобірківській, Байковецькій, Великогаївській, Великоберезовицькій, Підгороднянській та Білецькій. За словами начальника відділу правового забезпечення Тернопільської міськради Олександра Печіля, згідно з законом України про місцеве самоврядування передбачено, що нерухомість, яка знаходяться на території Тернополя, повинна бути передана Тернопільській територіальній громаді. Про це ще 12 лютого повідомив Олександр Печіль.

24 лютого цього року на сесії обласної ради депутати внесли Великобірківську селищну раду в склад засновників лікарні. Власником приміщень районної лікарні на сьогодні є районна рада, оскільки триває суд, каже голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Порушень громадського порядку не було, розповів заступник начальника відділу превенції райуправління поліції Сергій Вишовський.

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