В Тернополі повним ходом йде підготовка до фіналу Кубка України з футболу (фото)

«Файне місто» вперше прийматиме вирішальний матч Кубка України з футболу. Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича стане восьмою ареною, на якій в запеклому двобої зійдуться фіналісти: «Динамо» Київ та «Зоря» Луганськ.

До цього «вухастий» трофей знаходив свого власника в Києві (1992-2007, 2012, 2015), Харкові (2008, 2010, 2013, 2017, 2020), Дніпрі (2009, 2018), Сумах (2011), Полтаві (2014 року), Львові (2016 ) і Запоріжжі (2019).

Сьогодні на тернопільському стадіоні гамірно – там проводяться підготовчі роботи і вже «пахне» святом. «Погляд» підготував добірку фотографій, щоб тернополяни могли побачити зміни, що відбуваються на нашій футбольній арені.