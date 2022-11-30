Міська рада компенсуватиме 50% від вартості генераторів для ОСББ та управителів будинків

У Тернополі міська рада компенсуватиме половину вартості генераторів для потреб енергозабезпечення багатоповерхових житлових будинків. Відшкодування буде надаватися ОСББ або управителям будинків.

Відшкодування вартості генераторів відбуватиметься за наступних умов:

Має бути сформовано потребу для будинку/під’їзду, але при умові розрахунку не менше 2 кВт на одну квартиру та в будинку (або під’їзді) повинно бути не менше 10 квартир.

Для участі у даній програмі голови ОСББ або управителі будинку повинні звернутися з відповідною заявою до управління ЖКГ (за адресою м. Тернопіль, вул. Миколая Коперника, 1) та погодити технічні характеристики генератора.