На Тернопільщині підприємства сплатили 49,5 млн грн рентних платежів

Упродовж десяти місяців цього року юрособи Тернопільської області перерахували до бюджетів 49,5 млн грн рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав 2 відсотки або 1,1 млн грн додатково.

Так, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 12,7 млн грн рентної плати. За спеціальне використання води вони перерахували 7,4 млн гривень. Додаткові надходження становлять 900 тис. грн, оскільки виконання індикативних показників склало 114 відсотків. Ще 78 тис. грн надійшло за користування радіочастотним ресурсом України.

Рентна плата за користування надрами склала 29,3 млн грн або 107 відсотків очікуваних надходжень, а це – 2 млн грн додатково.