“Встановлення дитячого майданчика у Зборівському парку на завершальній стадії” – Руслан Максимів

У Зборові взялися за відновлення міського парку. У ньому цьогоріч провели благоустрій і встановлюють новий дитячий майданчик. “Парк був у занедбаному стані. Ми провели благоустрій. Там були дві гойдалки ще з часів радянського союзу і одна гірка. Фактично вони були небезпечні, бо були в аварійному стані. Ми їх демонтували і на місці цього дитячого майданчика встановлюємо новий”, – розповідає міський голова Зборова Руслан Максимів.

На закупівлю сучасного дитячого майданчика Зборівська міська рада виділила 176 тисяч гривень. Його планують відкрити цього тижня.

“Велика кількість батьків гуляють по міському парку, але діти не мали місця для свого відпочинку і розваг. Тому ми вирішили встановити дитмайданчик у парку”, – каже Руслан Максимів. – “На новому майданчику є одна велика гірка, три подвійні гойдалки, три елементи катання на пружинах, паровозик, каруселька, пісочниця та вісім лавочок”.

Міський голова наголошує, що благоустрій парку на даний час проведений лише частково. Надалі хоче зробити все так, щоб це місце стало улюбленим для прогулянок і активного відпочинку зборівчан. Планується встановлення тренажерів та прокладання бігових доріжок. Також для розваг і відпочинку облаштують територію гідропарку.

“У нас є територія гідропарку. Один підприємець проявив ініціативу і хоче взяти її в оренду. Але цю територію ми не маємо права просто надати в оренду. Мусимо виставити на аукціон. Але підприємець вже надав свої пропозиції про те, що він там хотів би облаштувати. Там буде цілий розважальний комплекс з басейном, з дитячими майданчиками, з тенісними кортами. До кінця тижня буде детальний план. Він буде опублікований у газеті “Зборівська дзвіниця”, – стверджує міський голова Зборова Руслан Максимів.

Таким чином ці заходи з благоустрою і розбудови Зборова мають урізноманітнити розваги дітей та проведення часу з користю для здоров’я. До речі, у місті дбають про фізичний розвиток підростаючого покоління. Зборів систематично стає майданчиком для проведення різноманітних змагань та вишколів. Зокрема, 28 вересня у місті відбудеться Кубок міського голови Зборова Руслана Максиміва серед учнівської молоді 7-9 класів. Початок о 10.00 на стадіоні «Колос». Майстер-класи проводитимуть гравці збірної Іспанії з міні-футболу.