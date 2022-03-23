28 день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. План кремля зі швидкої окупації зруйновано.

Вже майже місяць ми даємо гідну відсіч ворогу, російські війська зазнають великих втрат. І доки наші захисники та захисниці стримують ворога на передовій – ми з вами маємо забезпечувати життя в тилу.

Маленький, середній та великий бізнеси мають працювати на економіку держави для забезпечення її обороноздатності.

Місцевий бізнес уже повертається до життя. Крім того, Тернопільська ОВА отримала 66 заявок від підприємств, які планують переїхати до нас з областей, де ведуться бойові дії. Частина з них перевезли на Тернопільщину свої потужності і виготовляють продукцію.

В той час Президент, Уряд та Верховна рада створили всі умови для того, щоб бізнес міг працювати. Серед основних рішень:

Кредит під 0% для будь якого-бізнесу протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення. Після цього кредитна ставка становитиме 5%.

6,5 тисяч гривень отримають роботодавці на компенсацію зарплати працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб протягом 2 місяців.

Скасовано планові та позапланові перевірки бізнесу під час воєнного стану. Це дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств.

Започаткування та ведення бізнесу в Україні були спрощені. Відтепер замість отримання дозволу чи ліцензії, достатньо подати повідомлення (декларацію), що підприємство відповідає всім вимогам закону.

Для абсолютної більшості бізнесів діятиме декларативний принцип. Щоб розпочати підприємницьку діяльність, не потрібно збирати безліч документів і очікувати рішення чиновників.

Уряд на період воєнного стану продовжив дію дозволів і ліцензій, які вже видані суб’єктам господарювання. Це усуне будь-які бюрократичні перешкоди для їх безперервної роботи.

Програма єПідтримка була розширена для надання допомоги тим українцям, які опинились без роботи та доходу через те, що в їх регіонах відбуваються активні бойові дії. Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату 6 500 гривень від держави.

Держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності підприємствам із земельним банком до 10 тисяч га. Також аграріям будуть надаватися державні гарантії на 80% суми кредиту

Окремо звертаюся до людей, користуйтеся послугами бізнесу! Цим ви також робите важливий вклад у відновлення економіки країни. Разом ми сильні! Слава Україні!