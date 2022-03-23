У Тернополі вишивають чоловічі сорочки давніми борщівськими швами, щоб після війни подарувати їх українським воїнам

“Борщівська сорочка для воїна” – авторський проєкт тернопільської вишивальниці Майї Юркевич. Його учасниці вишиватимуть чоловічі сорочки давніми борщівськими швами, щоб після війни подарувати їх українським воїнам. Про це Суспільному розповіла авторка проєкту Майя Юркевич.

За її словами, учасницями можуть стати вишивальниці не тільки з України, а й інших країн світу. Для них у Фейсбуці створять закриту групу. Інформацію там подаватимуть двома мовами – українською та англійською.

Долучитися до проєкту можуть не тільки професійні вишивальниці з досвідом.

“Для тих, хто не володіє борщівськими швами, запустимо платні майстер-класи. Частину отриманих коштів перерахуємо для потреб Збройних сил України”, – каже Майя Юркевич.

Вишивати сорочки можна за власними схемами, або запропонованими в групі.

“Головна умова – сорочка має бути вишита давніми борщівськими швами. Крій сучасний, або автентичний”, – каже майстриня.

Майя Юркевич повідомила, що ідея проєкту виникла у неї на третій день війни.

“У перший день війни я таки склала ту «тривожну валізу», а точніше – наплічник. І знаєте, що найперше туди поклала? Не паспорт та гроші, а вовняні нитки та розпочату борщівську сорочку. От тоді й зрозуміла, що борщівська вишивка має “розквітнути” на грудях наших захисників, віднайти новий сенс і стати своєрідною “бронею”, – розповіла вишивальниця.

Після перемоги України у війні, учасниці подарують сорочки нашим захисникам, яких оберуть собі самі.

“Ними можуть бути – чоловік, брат, батько, друг, наречений чи просто знайомий, які захищали нашу землю від російських окупантів”, – каже Майя Юркевич.

Авторка Анжела Шова