Оксану Чайчук, Леоніда Шкробота та  Ярослава Лемішку відзначив Президент

Згідно з Указом Президента України, Почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоєно виконуючій обов’язки директора державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Оксані Тимофіївні Чайчук.

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради Леоніда Володимировича Шкробота. За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено директора Тернопільської обласної філармонії Ярослава Лемішку.