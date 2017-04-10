Між Словацького і Камінню у Тернополі була ще одна вуличка — імені історика Людвіка Фінкля

Ймовірно під “фрагментом” мався на увазі будинок №2 (чи 2а?), так звана “Зоринка”, що на вулиці Грушевського. Також логічним видається розташування споруди під номером два на вулиці Словацького. Проте брак інформації не дає змогу стверджувати, що все було саме так.

Людовік Фінкль – випускник Тернопільської вищої гімназії, історик. Професор Фінкель заповів музейній секції польського “Товариства школи людовей” свою книгозбірню із 4000 томів. На знак вдячності й пошани до науковця цю секцію назвали його іменем. Також, свого часу, в Тернополі існувала одноіменна вулиця.