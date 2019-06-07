Модель автомобіля, яку створив школяр із Тернопільщини, показала найкращий результат, проїхавши 16 метрів
Нещодавно в місті Нетішин Хмельницької області відбувся Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання.
Команду Тернопільської області представляли вихованці Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра Квас Володимир і Лотоцький Віталій, керівник — Тетяна Саньоцька.
Конкурсна програма була надзвичайно цікавою і насиченою. Діти виготовляли рухому іграшку, модель планера, модель автомобіля на гумомоторі, демонстрували вміння у запуску на дальність моделі планера і автомобіля, знання в теоретичному заліку.
Квас Володимир показав найкращий результат із запуску моделі автомобіля. Його авто проїхало 16 метрів.
Вихованці Великоглибочецького будинку технічної творчості стали срібними призерами, були нагороджені Кубком, дипломами і медалями.