Новини Тернополя 

Модель автомобіля, яку створив школяр із Тернопільщини, показала найкращий результат, проїхавши 16 метрів

Irena 0 View Прокоментуй!

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ¾Ð´ÑÐ»ÑÑÑÐºÐµ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¾.

Нещодавно в місті Нетішин Хмельницької області відбувся Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання.

Команду Тернопільської області представляли вихованці Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра Квас Володимир і Лотоцький Віталій, керівник — Тетяна Саньоцька.

Конкурсна програма була надзвичайно цікавою і насиченою. Діти виготовляли рухому іграшку, модель планера, модель автомобіля на гумомоторі, демонстрували вміння у запуску на дальність моделі планера і автомобіля, знання в теоретичному заліку.

Квас Володимир показав найкращий результат із запуску моделі автомобіля. Його авто проїхало 16 метрів.
Вихованці Великоглибочецького будинку технічної творчості стали срібними призерами, були нагороджені Кубком, дипломами і медалями.

Подільське слово

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ¾Ð´ÑÐ»ÑÑÑÐºÐµ ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¾.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *