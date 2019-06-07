Ректор тернопільського вишу отримав запрошення прийти на останню пару

Студенти Тернопільського національного економічного університету вирішили запросити на останню в цьому навчальному році пару ректора Андрія Крисоватого.

Про це керівник вишу написав сьогодні на своїй сторінці у Facebooк, розмістивши відповідне фото.

Отримав запрошення від студентів ФМСм-11 прийти на останню пару. Сумно і радісно водночас. Тільки недавно була перша лекція, схвильовані обличчя, допитливі очі, а сьогодні – це впевнені молоді люди, які готові досягнути своєї цілі та бути успішними, – написав Андрій Крисоватий.