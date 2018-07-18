Молодий кераміст Богдан Кухарський покаже тернополянам свої театральні декорації, прикраси, скульптури з лише природних складових

Молодий кераміст Богдан Кухарський працює в прагненні створити щось нове. Працюючи над роботами серії «Пошук», експериментував із матеріалами й техніками. Відкриють виставку «Пошук» цієї п’ятниці, 20 липня, о 19.00 у тернопільській галереї «Бункермуз».

Богдан Кухарський народився в Тернополі, нині мешкає у Львові. Має кілька освіт, серед яких — навчання на факультеті соціології у вищій школі соціальних наук Любліна. Митець створює театральні декорації, прикраси, скульптури та арт-об’єкти. Використовує лише природні складові: дерево, кераміку, метал. Каже, ці матеріали поводять себе по-різному, але водночас доповнюють одне одного.

Триватиме експозиція до 3 серпня, вхід вільний.