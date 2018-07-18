Тернополянин освідчився коханій… на краю світу

Нещодавно талановитий весільний фотограф, Instagram-блогер з Тернопільщини Олег Балюк опинився на місці своїх звичних персонажів під прицілом фотоапарату — цього разу це була його love-історія. 6 липня він освідчився коханій Христині Лучці. Дівчина відповіла йому “Так!” через хвилину після сходу сонця о 6:15 ранку в долині Монументів штату Аризона (США) — Grand Canyon National Park.

Детально про своє освідчення Олег описав на сторінці Instagram, додавши туди лайфхаків з власного досвіду для чоловіків, які планують освідчення.

“Ми проїхали разом більше 30 країн, ну тобто вибір з місцем пропозиції в мене був найширший, — написав Олег. — Морально готовий це зробити я був вже давно, думаю близько року. Не хотів банальностей типу Парижу чи повітряних куль, також уникав публічних місць, бо це зруйнує момент. Для мене дуже важливо було мати це місце, як нашу особливу точку на планеті, куди можна повернутись, побути там і людне місце не асоціюється з такими задачами. Місце я запримітив десь місяців 8 тому, не був певним, що вийде зробити там, але, видно, сила думки таки працює, і так і сталось, я писав до кількох блогерів, в яких знайшов фото в тих місцях, але отримав тільки ігнор, тому, трохи часу провівши в гугл ерс, таки знайшов самотужки. Освідчення було зроблене в 6:15 ранку (схід сонця був в 6:14 ) і це було для мене символічно в плані початку нового дня і нового кроку для нас ( ну і світло для зйомки хороше )… Це штат Аризона долина Монументів”.

Поради від Олега Балюка для чоловіків, які планують освідчення:

Найголовніше, це місце і час. В моєму випадку я вибрав місце, про яке можна сказати «Освідчення на краю світу», комусь подобаються інші місця, можливо елегантні ресторани чи свої улюблені точки, але поставте собі запитання: чи можна туди буде привести дітей і сказати, що тут ваш тато запропонував мамі вийти заміж…

Подбайте про те, щоб зафільмувати цей момент. Так, здається, це не так важливо, але потім все поміняється, особливо через 10-20-30 років. Особисто я запустив дрон і поставив його на автополіт навколо точки, де мало бути освідчення — на висоті 5 метрів, щоб ми не були супер маленькими і включив відеозапис. Потім попросив Христину телефон, мовляв «давай зніму таймлапс», вже потім вона сміялась, як не здогадалась, що щось не так 😅, а збоку на відстані метрів 50 був мій друг з моїм фотоапаратом, якому ми за легендою і мали позувати на тій скалі, і який гадки не мав, що зараз буде 😊

Наступний пункт — КОНСПІРАЦІЯ. Ооооо це дуже важливий момент, який може все зіпсувати, при необережності. Перстень в мене був більше трьох місяців. Христина спала на відстані 2 метрів від нього увесь цей час 😁😁😁. Інтернет сліди – якщо ви хоч раз гуглили ідеї для освідчення, чи де купити кільце, чи щось типу того, то будьте готові бачити таргетингову рекламу в фейсбук, гугл і інстаграм, тому краще використовувати новий браузер суто під ці задачі і чистити його історію. В моєму випадку про освідчення знала тільки моя мама і батьки Христинки, конспірологічні свої манії я їм нав‘язав і нічого не просочилось.

Одяг… як не дивно, але цього разу вам треба буде подумати за двох, бо ваша дама в ідеалі не здогадується, коли це буде і в цей день може просто вирішити вдіти вільний одяг чи спортивний, чи бути не нафарбована, без манік’юру, залежить як вона звикла бути на людях, звісно, але впевнений, в той момент всі дівчата хочуть бути в кращій своїй «бойовій формі», тому мотивуйте це фотосесією, чи місцем, де всі будуть нарядні чи ще щось. Також чоловікам теж треба подбати про зовнішній вигляд, якщо ви ніколи не ходите в сорочках чи піджаках, то це буде супер палєво їх вдівати, але просто старайтесь теж хоч трішки урочисто виглядати.

Як я вже писав, рішення усвідомлення цього прийшло до мене вже давно, я хотів все запланувати, бо дама мого серця є дуже прискіпливою і якась дрібниця може зіпсувати момент, чого я не хотів. Тому планував ретельно і продумував все завчасно, але моя рекомендація – пацани, не тримайтесь так довго, як я, маю на увазі, рішення прийняте давно, перстень є, а я чекаю слушного випадку і тд… морально це взагалі напряжно, не проговоритись, нікому не розповісти, і взагалі мати секрети від коханої людини, хоч це і кльовий секрет, але я відчував, що я щось не чесно роблю, коли відводив увагу від цієї теми і шуточками направляв на іншу, щоб не догадалась.

Не лінуйтесь, якщо ця дівчина вибрана вами для того, щоб прожити все життя, то точно треба перший крок на цьому шляху зробити особливим, тим паче, це ж не в грошах справа, можна безкоштовно організувати супер феєричне освідчення, або дуже романтичне, несподівне чи ще якесь особливе для конкретно вашої дівчини. Не відкладайте романтику на потім, бо час для неї зараз.