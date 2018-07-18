На Тернопільщині розпочав роботу польовий спеціалізований табір «Юний рятувальник»

17 липня на базі оздоровчого комплексу «Лісовий» урочисто відкрили чергову зміну в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник».

Табір функціонуватиме впродовж двох тижнів. Його створено з метою навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки в побуті, навичкам дій в різноманітних надзвичайних ситуаціях, а також для популяризації серед дітей і молоді здорового, активного способу життя. Цьогоріч в наметах, у мальовничій місцевості поблизу села Скоморохи Бучацького району оселились 68 дітей. Таборування організоване Тернопільським обласним відділенням Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки» за сприянням Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Юні вогнеборці не лише розважатимуться та відпочиватимуть – під керівництвом досвідчених наставників з числа співробітників підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій вони оздоровлюватимуться, навчатимуться та пізнаватимуть світ, братимуть участь у захоплюючих конкурсах та вікторинах, спортивних змаганнях, побувають на цікавих екскурсіях, дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, опанують основи надання домедичної та психологічної допомоги.

Під час урочистої церемонії відкриття начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей висловив сподівання та надію на те, що праця, яку вклали організатори табору не мине безслідно – діти дізнаються багато нового, цікавого та корисного, здобудуть нових друзів, а по завершенню табірної зміни повернуться додому зміцнілими, загартованими та сповненими нових вражень.