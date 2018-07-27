Монастирок – невеличке село Тернопільської області, віддалене від цивілізації

Монастирок, що у Борщівському районі Тернопільської області – невеличке село, віддалене від цивілізації. Тим не менш тут часто можна зустріти приїжджих. Туристів приваблює гарна місцевість і пам’ятки, християн – старовинний скельний монастир, а язичників – ще давніше язичницьке капище.

Монахи та священики, що селилися в цій місцевості, згодом проявляли здібності до лікування людей. Біоенергетики, астрологи їдуть сюди, щоб «підзарядитися», а техніка тут легко виходить з ладу, особливо під час грози.



Та навіть якщо ви не вірите у різні місця сили, енергетичні потоки чи дивовижні зцілення, сюди все одно варто їхати, щоб насолодитися красою природи та доторкнутися до стародавньої історії.

У цій красивій місцевості, де над річкою Серет і її долиною нависають мальовничі скелі, люди селилися здавна. І досі зберігся язичницький жертовний камінь та дохристиянський печерний храм. На зміну язичникам прийшли перші монахи, які також забажали оселитися у гарному і затишному місці. ‎ Олеся Кошіль * Фото з відкритих джерел