Тернопільський став забруднює «Укрзалізниця»?

Минулого понеділка, 23 липня, тернополяни вдарили на сполох — у Тернопільський став потрапили нафтопродукти. Характерні плями на воді зафіксували на території пляжу «Циганка». Люди, які проживають неподалік, розповіли, що часто відчувають сморід від соляри. Факт забруднення води задокументували тернопільські патрульні і передали у відповідні органи. Як нафтопродукти потрапили у став, з’ясовували працівники управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Спільно з представником екологічної інспекції, на підприємства, чиї стоки ймовірно можуть бути виведені у став, провели обстеження заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський та начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.

Від ранку 25 липня, вивчивши схему інженерних споруд, вони оглядали кожен колодязь, у якому теоретично міг би накопичуватися мазут. Таким чином, виключаючи колодязь за колодязем, фахівці дійшли до вулиці Бродівської, де у колодязі вже не було виявлено слідів та запаху нафтопродуктів. Відповідно, квадрат пошуків ймовірних зловмисників звузився.

– У процесі пошуків ми вийшли на залізницю, на їхні каналізаційно – насосні станції та очисні споруди, які ми зараз досліджуємо і хочемо вияснити, куди скидається весь мазут, який там збирається. Працівники підприємства розказали декілька версій, які обов’язково будуть досліджені, але вони дуже малоймовірні, – розказує начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський. – Тому, на нашу думку, є дуже висока ймовірність, що забруднення йде саме від ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Тернопільська дільниця водопостачання і водовідведення. Що цікаво, ми оглядали їхні мережі сьогодні зранку і побачили там багато мазуту, та коли прийшли повторно із заступником міського голови паном Стемковським, запросивши знімальну групу одного з місцевих каналів, то виявили, що весь мазут був злитий і колодязі були очищені від відходів, що ще більше вказує на їхню причетність до забруднення озера. Ми продовжуємо працювати і докладемо всіх зусиль, щоб з’ясувати, хто це робить, щоб не допустити подальшого забруднення ставу і притягнути до відповідальності недобросовісних людей, які це роблять.

Як зазначає заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський, наразі іншого варіанту, окрім огляду колодязів ймовірних зловмисників, немає.

– Під час візуального обстеження колодязів дощеприймальної системи каналізації, ми виявили залишки нафтопродуктів на території гаражного кооперативу. Наступні колодязі знаходяться на території ВП «Рівненсько-Тернопільське територіальне управління» філії будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниця» Тернопільська дільниця водопостачання і водовідведення. Після них наступний колодязь знаходиться вже на вулиці Бродівській біля «рибної бази». Цей люк також був відкритий і досліджений нами, але там вже не було виявлено ні запаху, ні слідів нафтопродуктів. Отже, джерело забруднення нафтопродуктами знаходиться між вулицею Бродівська, де колодязі чисті, та вулицею Новий світ, де вже спостерігаємо забруднення. Отже, є великий відсоток ймовірності, що джерело забруднення знаходиться саме на території даного ремдепо «Укрзалізниці». У них є велика кількість залишків нафтопродуктів, в них є тепловозне господарство. Крім того, у нас є наразі не підтверджена інформація, що їхні технічні очисні споруди вже декілька років не працюють. Тому ми маємо намір офіційно звернутися до екологічної інспекції з вимогою провести термінову позапланову перевірку.

До слова, як повідомили в екоінспекції, у відповідності до діючого законодавства тут не можуть прийняти звернення від управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР для проведення перевірки. Відтак, звернення будуть написані від імені двох фізичних осіб – пана Стемковського та пана Соколовського.

Закликаємо тернополян також не бути байдужими та при виявленні подібних правопорушень не лише фіксувати їх, але й, не зволікаючи, звертатися із відповідними заявами до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

Сайт УЖКГ «Тернопіль житлово-комунальний»