На Тернопільщині автомобіль «влетів» у бетонну конструкцію: водій у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 травня поблизу с. Ходаки Шумського району. Водій автомобіля «Renault Scenic», вїжджаючи в Тернопільську область зі сторони Хмельницької не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну конструкцію з написом «Тернопільська область».

Внаслідок ДТП 20-річний водій, житель с. М. Боровиця Білогірського району Хмельницької області, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» був госпіталізований в реанімаційне відділення Шумської районної лікарні.