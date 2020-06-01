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Новини Тернополя 

На Тернопільщині автомобіль «влетів» у бетонну конструкцію: водій у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 травня поблизу с. Ходаки Шумського району. Водій автомобіля «Renault Scenic», вїжджаючи в Тернопільську область зі сторони Хмельницької не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну конструкцію з написом «Тернопільська область». 

Внаслідок ДТП 20-річний водій, житель с. М. Боровиця Білогірського району Хмельницької області, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» був госпіталізований в реанімаційне відділення Шумської районної лікарні.

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