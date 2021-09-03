«Ми успішно продовжуємо заглиблюватись в середньовіччя»,- депутати ввели християнську етику в школи Тернополя

Сьогодні, 3 вересня, депутати Тернопільської міської ради прийняли програму порядок Впровадження модифікованої програми «Основи християнської етики» (1- 9 класи) для закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади.

«За» 33 проголосувало депутати. Тут слід підкреслити, що християнська етика – це факультатив, проте не вкінці дня, на який можна не піти. Його можуть ставити в розкладі так, що дитина може залишитися без вибору. Наприклад, другим уроком.

Зі слів начальниці управління освіти Ольги Похиляк, вирішує, чи провадити такі уроки, школа та конкретний клас. А що робити в цей час дітям, які не хочуть відвідувати факультатив, так конкретно і не прозвучало.



Найбільше агітував приймати рішення про християнську етику міський голова Сергій Надал. За його словами, Тернопільська громада завжди сповідувала християнські цінності, тому попри те, що міністерстов освіти християнську етику не провадить, в місті розробили свою програму, щоб етику все ж викладали.

До слова, в програмі чітко прослідковується більше християнства, аніж етики. Приміром, дітей вчитимуть «розумінню потреби розуміти Слово Боже й наслідувати зразки християнських чеснот», вивчення духовного гімну України «Боже великий, єдиний», Євангельська розповідь про вхід Ісу­са Христа до Єрусалиму тощо.

Через це напередодні в мережі Фейсбук розпочалася дискусія щодо доцільності провадження такого предмету в школах.



«Вітаю, ми успішно продовжуємо заглиблюватись в середньовіччя. Хочу зауважити, що громадських обговорень ніхто і не збирався проводити, бо: «А шо такого поганого? Це ж не про релігію, це про етику!». Так, вивчення Нового завіту – це про етику. Не про релігію, ви не подумайте! Виключно про етику. За рахунок класних годин, щоб ви раптом не вирішили, що це суто факультатив і в жодному випадку не під час уроків»,- коментар з дискусії у Фейсбуці.



Нагадаємо, що Стаття 35 Конституції України каже: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».

Та депутати Тернопільської міської ради вважаю, що Конституція їх, вочевидь, не стосується…



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