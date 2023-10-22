У Тернополі за партнерства ГО “Я зможу” відбувся унікальний тренінг для жінок, яким зараз найважче
Нещодавно у Тернополі відбувся цікавезний тренінг “Запусти власну справу” від SILab Ukraine.
З повномасштабного вторгнення більшість бізнесу стало соціальноорієнтованим, ми волонтеремо, або донатимо тим хто волонерить, чи допомагаємо тим кому, в силу певних обставин, складніше.
А чи стосується це жіночого бізнесу? Хто перший спадає вам на думку при словах “бізнес- women”, і скільки жінок, власниць успішних бізнесів, ви можете назвати?
Чи є в Україні жіночий бізнес?
Так, і в зв’язку з війною його стає все більше. Жінки приймають виклики і створюють нові бізнеси чи очолюють сімейні.
І що надихає їх, хто є професіоналами, які здатні допомогти практичними порадами.
Безперечно це – SILab Ukraine. Їх партнерами в Тернополі стали Я зможу. Людмила Рижевська, Іванна Хоміцька та Ірина Михайлюк активно долучилися до організації навчання для 25 жінок пільгових категорій, яким зараз найважче.
Спочатку організатори не знали чи буде запит, а чи на часі, а чи є у жінок час, щоб взяти участь. І яким було здивування коли почули кінцеву цифру – більше 100 заяв, а можливість охоплення тільки 25. Виходить запит є!
І що далі почалося: які супер тренінги, прорахунки, супер жінки. Були і розчарування, дехто вирішив поставити свій бізнес на паузу і ще раз добре порахувати можливості, дехто, навпаки, вирішив масштабуватися або добавляти нову лінію продукції.
Організатори на тренінг запросили жінок-підприємців, які прийшли і поділилися своїми історіями – Катерину Яцук та Іванну Бойко. І їхні історії ще не раз озвучували на тренінгу, особливо про те, що бізнес це ваше ДИТЯ, яке потрібно берегти і захищати.
“Для ГО “Я ЗМОЖУ” успіхом є те що в нас створюється ком‘юніті жінок, які своєю працею розбудовують Тернопільщину”.