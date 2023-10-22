У Тернополі за партнерства ГО “Я зможу” відбувся унікальний тренінг для жінок, яким зараз найважче

Нещодавно у Тернополі відбувся цікавезний тренінг “Запусти власну справу” від SILab Ukraine.

З повномасштабного вторгнення більшість бізнесу стало соціальноорієнтованим, ми волонтеремо, або донатимо тим хто волонерить, чи допомагаємо тим кому, в силу певних обставин, складніше.

А чи стосується це жіночого бізнесу? Хто перший спадає вам на думку при словах “бізнес- women”, і скільки жінок, власниць успішних бізнесів, ви можете назвати?

Чи є в Україні жіночий бізнес?

Так, і в зв’язку з війною його стає все більше. Жінки приймають виклики і створюють нові бізнеси чи очолюють сімейні.

І що надихає їх, хто є професіоналами, які здатні допомогти практичними порадами.

Безперечно це – SILab Ukraine. Їх партнерами в Тернополі стали Я зможу. Людмила Рижевська, Іванна Хоміцька та Ірина Михайлюк активно долучилися до організації навчання для 25 жінок пільгових категорій, яким зараз найважче.