Тернопільські воїни приземлили три ворожих БПЛА

Побратими з Тернопільської 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ приземлили три ворожих БПЛА типу «Shahed – 136/131» було знищено вогневими групами 82 окремого батальйону нашої бригади. На Харківщині, під час несення бойового чергування особовий склад МВГ виявив ворожі цілі на підльоті до об’єктів енергосистеми, а також цивільних будинків.

Внаслідок злагоджених дій було здійснено вогневе ураження цілей противника. Жертв та руйнувань об’єктів немає. За проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку, командиром батальйону направлено подання даних військовослужбовців до нагород.

Тримаймо стрій! Разом до перемоги!



