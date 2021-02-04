Мистецька школа в Тернополі навчає музиці та художньому мистецтву з нуля

Навчитися малювати, співати та грати на музичних інструментах у Тернополі можуть як діти, так і дорослі. Записатися в мистецьку школу, що діє при Тернопільському мистецькому фаховому коледжі, бажаючі можуть в будь який період протягом всього року.

На заняття приймають дітей шкільного віку. Мистецьку освіту в школі вони здобувають за 6-8 років, залежно від фаху. Дорослі також можуть навчатися в мистецькій школі. З учнями в закладі проводять уроки як в групах, так й індивідуально декілька занять у тиждень. По закінченні навчання в мистецькій школі вручають свідоцтво встановленого зразка.

http://tmc.te.ua/