Митрополит Епіфаній очолив літургію у кафедральному соборі Тернопільської єпархії

З нагоди дня памʼяті рівноапостольних Костянтина і Олени Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 1 червня 2023 року очолив Божественну літургію в кафедральному соборі Тернопільської єпархії, який зводиться на честь цих святих.

Предстоятелю автокефальної Української Православної Церкви співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, митрополит Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло та численне запрошене духовенство.

Після прочитання Євангелія Його Блаженство виголосив першосвятительське слово проповіді.

«Сьогодні, в день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени, ми звершуємо перше богослужіння у цьому прекрасному кафедральному соборі, будівництво якого триває.

Ми підносимо свої молитви до Бога, до Його Пречистої Матері, до святих рівноапостольних Костянтина і Олени, щоб вони благословили успішне продовження будівництва. В Україні немає подібного проекту, тому нехай Господь дає силу всім, хто причетний до нього – ктитору, духовенству та будівничим.

Церквою святі Костянтин і Олена прославляються на рівні апостолів, адже зробили дуже багато для розповсюдження християнства в тогочасному світі.

У час важких випробувань ми молитовно просимо і їхньої допомоги у боротьбі з агресором. Після явлення імператору Костянтину в небі хреста із знаменням: «Цим переможеш», він отримав перемогу. Тож і ми з вірою в Божу допомогу обов’язково отримаємо перемогу над злом, яке принесли окупанти.

Сьогодні також День захисту дітей, але агресор вбиває вночі наших українських дітей, невинних мирних мешканців. Ті, хто називають себе християнами, чинять терор і вбивства. На чолі цього процесу стоїть і благословляє його Кирил Гундяєв, який є співтворцем вбивчої ідеології «русского міра». На його руках – кров українців, яка ніколи не буде змита.

Однак життя і буття всього світу залежить від Бога і від нашої віри. Якщо ми і надалі будемо проявляти тверду і непохитну віру, будемо звертатися у молитвах до Бога, то Господь неодмінно почує наші прохання, адже ми стоїмо за правду, виконає їх на благо і допоможе нам подолати це зло і будь яке інше», – зокрема сказав Блаженнійший владика.

Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів.

Також Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці та відзначив протоієрея Василя Мокрицького черговою богослужбовою нагородою – правом носіння митри.

Завершилося святкове богослужіння урочистим молебнем.

Після відправи Його Блаженство привітав громаду зі святом, подарував ктитору собору Юрію Петрику ікону рівноапостольних Костянтина і Олени та відзначив благодійників церковними нагородами.