Чергові грантові кошти — для Чорткова

Проект Чортківської міської ради “Польський досвід для розробки Стратегічного плану розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки”, розроблений та поданий у партнерстві із Товариством Розвитку Сольця Куявського (м. Солець Куявський, Куявсько-Поморське воєводство, Польща) відібрано до фінансування у рамках Програми “Зміни в регіоні”.

На реалізацію проекту, а саме на розробку Стратегії розвитку міста Чорткова на 2019-2026 роки виділено кошти у розмірі 59 148 злотих (461 355 грн.).

Програма RITA – “Зміни в регіоні”, це, в першу чергу, грантова програма, яка комплексно підтримує міжнародну співпрацю — від допомоги в опрацюванні концепції проекту та побудови проектного партнерства через фінансування найкращих ініціатив до постійної інформаційної та компетенційної підтримки дофінансованих суб’єктів.