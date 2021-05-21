Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив орден святого князя Володимира голові ОДА Володимиру Трушу

Блаженніший Епіфаній вручив орден святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня голові Тернопільської облдержадміністрації Володимиру Трушу.

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав очільника області з отриманою нагородою та побажав і надалі сприяти розбудові та розвитку області.

«Я бажаю вам сили, натхнення, терпіння. Мудро керувати цією приерасною областю, цими прекрасними людьми. Розбудовувати, уверджувати. Коли прямуєш по Тернопільщині, то бачиш, що відбуваються зміни, будуються дороги, це все робиться для того, щоб люди відчували опіку української влади», сказав Блаженніший Епіфаній .

«Для мене велика честь, що Ви приїхали на Тернопілля. Ми з вами перебуваємо на двох фронтах – боротьба з коронавірус та ворогом на сході країни. Церква своїми духовними настановами підтримує наших військових та медиків, та допомагаєте в боротьбі з пандемією. Ви організовували передачу засобів захисту, дезінфекторів. Та не забуваєте про наших військових. Знаю, що церква та держава й надалі працюватиме в одному напрямку, задля миру та єдності у всій країні, – каже голова ОДА Володимир Труш. – Також хочу висловити вдячність за честь бути нагородженим орденом князя Володимира. Це велика пошана і гордість для мене».