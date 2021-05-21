Очільник області Володимир Труш привітав з ювілеєм Ігоря Олещука

Сьогодні, 21 травня, 90 років виповнилося в’язню сталінських таборів і активному громадському діячу з Тернополя Ігор Олещук. Привітав з ювілеєм пана Ігоря голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

«Якщо хочете наповнитися енергією, досвідом, знаннями, тоді вам обов’язково слід познайомитися з Ігорем Олещуком. Людина з незламним духом, борець і патріот, учасник національно-визвольних змагань. Сьогодні Ви, пане Ігорю, святкує свій ювілей. Бажаю Вам міцного здоров’я. Те, що ви робите для України, – неоціненно. Залишайтеся таким же активним. Бережіть себе», – зазначив голова ОДА Володимир Труш.

Очільник області вручив Ігорю Онищуку подяку та побажав і наділі залишатися таким же активним.

Додамо, що у 15 років пан Ігор потрапив у поле зору КДБістів. Тоді він написав щомісячний звіт № 3 для УПА і підписав його псевдом «Грушка». Коли криївку викрили і знайшли звіт, то за почерком зі шкільного диктанту знайшли автора. Відтак у віці 17 років пана Ігоря заарештували й кинули до Збаразької в’язниці, пізніше перевели до Тернопільського слідчого ізолятор

У 1948-му році Ігоря Олещука засудили до 25-ти років таборів суворого режиму. Покарання відбував на шахтах Воркути. Після смерті Сталіна, у 1954-му році, справу Ігоря Олещука переглянули і зменшили термін покарання до 8-ми років. Оскільки він мав кілька так званих трудових заліків, виконавши 150% робочого плану, то звільнений у грудні 1955.

Згодом пан Ігор працював на цукровому заводі «Поділля» (1956—1962), у «Тернопільобленерго» на посадах диспетчера, інженера по режимах і керівника групи перспективного розвитку (1962—1995).

Наразі чоловік працює старшим науковим співробітником історико-меморіального музею політичних в’язнів у Тернополі, де колись був слідчий ізолятор. Також пан Ігор продовжує писати третій том книги власних спогадів «Шлях до незалежності».