У селі Базаринці – нова амбулаторія сімейної медицини

Амбулаторію сімейної медицини відкрили у с. Базаринці у Збаразькій об`єднаній територіальній громаді. Будівництво розпочали ще у 2018 році.

Як розповіла завідуюча амбулаторією Тетяна Карабанова, заклад обслуговуватиме близько двох тисяч осіб: с. Базаринці, с. Чорний Ліс, с. Ліски та с. Глибочок та мешканців мікрорайону „Цукровий завод ” м. Збараж.

Привітав жителів громади з відкриттям закладу голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

«Якісні медичні послуги – ось головне завдання децентралізації. І відкриття нових сучасних амбулаторій в ОТГ допомагає досягти цієї мети. Відтепер жителям громади не потрібно їхати у Збараж чи Тернопіль, щоб отримати медичну допомогу. Вартість проекту – 7, 3 млн. грн., і вдалося його реалізувати саме завдяки співпраці виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», – зазначив Володимир Труш.

Володимир Труш оглянув новозбудоване приміщення амбулаторії, ознайомився із режимом роботи, забезпеченням лікарськими препаратами та медичним обладнанням, поспілкувався з працівниками.

Як розповіла завідуюча амбулаторією первинної медичної допомоги Тетяна Карабанова, заклад забезпечений медикаментами для першої невідкладної допомоги, а також засобами індивідуального захисту на 100%.

«В амбулаторії створено комфортні умови і для медичного персоналу, і для пацієнтів. Тут працюватиме лікар загальної практики – сімейної медицини, двоє помічників сімейного лікаря і молодша медична сестра», – констатувала Тетяна Карабанова.