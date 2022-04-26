На Тернопільщині буде збільшена площа посіву кукурудзи

У зв’язку з війною, наша область планує перевиконати всі заплановані норми та забезпечити продовольством регіони, в яких посівну кампанію провести не вдалося.

Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного використання.

Попри пізній посівний сезон для цієї культури, вже вдалося висадити близько 17% запланованого обсягу. Це вдалося завдяки сприятливим погодним умовам цього року.