13:01 | 26.04.2022
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Регіони 

На Тернопільщині буде збільшена площа посіву кукурудзи

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У зв’язку з війною, наша область планує перевиконати всі заплановані норми та забезпечити продовольством регіони, в яких посівну кампанію провести не вдалося.

Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного використання.

Попри пізній посівний сезон для цієї культури, вже вдалося висадити близько 17% запланованого обсягу. Це вдалося завдяки сприятливим погодним умовам цього року.

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