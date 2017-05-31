На Бродівській у Тернополі відремонтують міжквартальний проїзд

У Тернополі триває капітальний ремонт дворів, міжквартальних проїздів та інших об’єктів реконструкції. Одним з об’єктів, де триває ремонт, є міжквартальний проїзд на вул. Лук’яновича, 1 – Бродівська, 50. Там якість проведення ремонтних робіт зранку перевірив особисто міський голова Сергій Надал.

«Цей міжквартальний проїзд одночасно виконує функцію двору на вул. Бродівська, 50, – розповідає очільник Тернополя. – На цьому об’єкті заплановано провести капітальний ремонт проїзду, облаштувати тротуар та додаткові місця для паркування. Окрім того, уже цього року у будинку буде капітально відремонтовано дах».

До слова, минулого року на вул. Бродівська, 50 було облаштовано індивідуально-тепловий пункт, завдяки чому покращилася якість теплопостачання для мешканців багатоповерхівки.