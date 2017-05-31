Справою скандальних котелень таки займуться правоохоронці

Кримінальне провадження та черговий припис від Держекоінспекції тепломережам – такий наразі результат боротьби противників будівництва котелень на торфі та їхніх звернень в контролюючі інстанції.

Достукатись у мирний спосіб до влади та донести, що ці котельні можуть бути небезпечними для міста, активістам не вдається. Попри обіцянки міського голови та згоду адміністрації тепломереж не будувати котельні до повного вивчення ситуації, роботи на котельнях тривають.

Від початку скандалу активісти неодноразово звертались у поліцію та повідомляли про вчинення посадовими особами КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», проектантом – ТОВ «Промгазтехнологія» кримінальних правопорушень. Зокрема – при оформленні та підготовці проектної документації реконструкції котельні на Київській, 3с. Втім, у поліції підстав для відкриття кримінального провадження не знаходили. Активісти звернулись до суду.

– 10 травня суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність органів досудового розслідування, – каже активістка Юлія Мамчак. – І зобов’язав поліцію таки внести відомості в ЄРДР. Сподіваємось, тепер правоохоронці займуться розслідуванням. Доказів про порушення у справі торф’яних котелень не бракує.

Іншою малою перемогою активісти вважають припис Держекоінспекції про заборону експлуатації котелень на торфі та реалізацію проектів до отримання позитивних висновків державної екологічної експертизи. Припис стосується усіх семи котелень на вулицях Київській, Франка, Купчинського, Лемківській, Л.Українки, Живова та бульварі Просвіти.

– Ми їм дали припис – отримати позитивні висновки державної екологічної експертизи проектної документації по тих семи котельнях, – розповідає очільник Держекоінспекції в області Едуард Ференц. – Надіслані нам якісь «експертні оцінки» ми не вважаємо висновками екологічної експертизи і відіслали їх.

5 травня інспектори Держеконіспекції перевірили виконання припису. Тепломережі його не виконали.

– Ці експертні висновки ми не визнали висновками екологічної експертизи, за що відповідальну особу притягнуто до адмінвідповідальності і видано припис КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» про заборону здійснення будь-якої діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи, – додає пан Ференц. – Це означає, що реалізувати проекти і здійснювати викиди на торф’яній крихті ці котельні не мають права, доки не отримають цього позитивного висновку і дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

20 хвилин