На Тернопільщині сприяють зайнятості переселенців, дають гранти на власну справу, пропонують вакансії

Служба зайнятості Тернопільщини разом із соціальними партнерами надавали і надають максимальну допомогу ВПО. Цьогоріч через місцеві підрозділи ОЦЗ шукали роботу 908 внутрішньо переміщених осіб, з них 780 отримали статус безробітного. Кожного четвертого переселенця вдалося працевлаштувати; 28 – проходили профнавчання; 33 – брали участь у суспільно корисних роботах в «Армії відновлення». 22 особи з числа ВПО отримали ваучери на оплату професійного навчання. 116 роботодавцям уже відшкодовано 1,8 млн грн компенсацій на оплату праці 165-ти працевлаштованих переселенців.

На сьогодні 124 внутрішньо переміщені особи зі статусом безробітного шукають місця праці, з них 90% – жінки, 59% – з вищою освітою, більшість мають досвід роботи у сферах торгівлі та послуг.

Служба зайнятості Тернопільщини активно співпрацює із 43-ма релокованими підприємствами. За сприяння СЗ до них працевлаштовано 88 осіб, з них 17 ВПО. Також у 2023 р. 6 переселенців отримали мікрогранти за програмою єРобота. «Власна справа» на загальну суму 1,5 млн грн. Вони створили 16 робочих місць.

Про це йшлося під час семінару “Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб”, що відбувся у Тернопільському ОЦЗ за участі представників ОВА, міськради, благодійних фондів “Посмішка.юа”, “Рокада”, “Карітас”, ГО “ТМЖК “Відродження нації”; роботодавців, які працевлаштували переселенців та роботодавців-ВПО, які отримали мікрогранти і працевлаштували переселенців та ін.

Цей захід був гарною нагодою дізнатися про максимум послуг для ВПО, різні види допомоги, фінансової підтримки, у т.ч. й підприємництва через надання грантів, можливості профнавчання, компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування ВПО.

Зокрема, від ОВА є щомісячна допомога ВПО – 1 тис. грн на місяць.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» оголосив конкурс з надання фінансової допомоги: для релокованих та місцевих підприємств – до 20 тисяч євро та для розвитку власної справи – до 50 тисяч грн.

ГО “ТМЖК “Відродження нації” – супроводжує проєкти грантової допомоги на власну справу до 1000 фунтів від Великобританії та Німеччини.

«За підтримки Іспанського Червоного Хреста проєкт ACTIVATION POINT «Підтримка життєдіяльності незахищених верств населення в Тернопільській області», окрім допомоги ВПО, та іншим соціально вразливим особам, має на меті профінансувати 60 мікробізнесів (2 конкурси по 30 бізнес проєктів розміром 120 тис грн).

Роботодавці, які взяли участь у заході, поінформували, що мають вакансії, також для осіб з числа ВПО:

– фахівців з металообробки (токарях, слюсарях та ін.) – НВФ «Квота»,

– логопеда та адміністратора – у дитячому клубі «Дзига» ФОП Віри Битюк,

– інженера-метролога – у ДП «Тернопільстандартметрологія».