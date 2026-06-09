На Кременеччині без догляду залишилися понад 80 тварин після мобілізації зооволонтера

У Кременці небайдужих жителів закликають допомогти безпритульним тваринам, якими тривалий час опікувався місцевий зооволонтер Сергій Ребрина.

За словами Зої Карпюк, після того, як чоловіка мобілізували, без постійного догляду залишилися понад 80 тварин. Сергій власним коштом забезпечував їх харчуванням, лікуванням, будував будки та вольєри, а також займався щоденним доглядом.

Тепер волонтери звернулися до громади з проханням про допомогу кормами, крупами, м’ясними продуктами, коштами та фізичною підтримкою для догляду за тваринами.

За їхніми словами, для забезпечення належного утримання підопічних необхідна не разова, а постійна допомога.

Небайдужих жителів просять долучатися до підтримки тварин та допомогти пережити цей складний період, поки для них шукають нові ресурси та можливості догляду.

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