Сьогодні виповнюється 10 років з дня створення тернопільської 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола

З цієї нагоди військове привітав бригадний генерал, командувач військ Оперативного командування “Захід” Володимир Шведюк.

“Ви довели, що саме артилерія є вирішальною силою сучасної війни. Ваші точні та нищівні удари не раз змінювали хід бойових дій, забезпечували нашу перевагу. Вашу бойову роботу ворог відчував на всіх напрямках фронту. Ви стали легендою сучасної війни. Бажаю вам витримки, військової удачі та непохитної віри в нашу перемогу. Нехай ваша бойова слава гримить по всій Україні, далеко за її межами, особливо на землях окупанта та наводить жах на наших ворогів”, – зазначив генерал.