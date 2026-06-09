«Вишиванка — Код Нації»: у тернопільській школі №24 випускники вплели свої мрії в серце України

У Тернопільській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №24 відбулося свято Останнього дзвоника. Цьогоріч урочистості пройшли під гаслом «Вишиванка — Код Нації», об’єднавши учнів, педагогів, батьків та гостей навколо українських традицій і національної спадщини. Повідомляє Тетяна Зінько на сторінці школи.

Особливим цей день став для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів, які завершили черговий етап свого навчання. Учасники свята прийшли у вишиванках, підкреслюючи повагу до української культури та своїх коренів.

Однією з окрас заходу стала фотозона «Мова рушникова», створена з автентичних українських рушників. Її авторкою стала вчителька, майстриня художніх промислів та вишивальниця Тетяна Головань.

Зворушливим моментом свята став символічний ритуал, під час якого випускники вплітали стрічки своїх спогадів і мрій у великий патріотичний орнамент у формі серця. Таким чином школярі залишили пам’ять про себе та висловили віру у мирне майбутнє України.

У вестибюлі школи також організували виставку вишитих виробів, створених учнями разом із педагогами. Експозиція продемонструвала, що українські традиції продовжують жити та передаватися новим поколінням.

Під час свята звучали слова вдячності українським військовим, завдяки яким школярі мають можливість навчатися та відзначати важливі події під мирним небом.