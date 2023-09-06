На маршруті №19 у Тернополі працюватимуть нові низькопідлогові автобуси

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 01.11.2021 №980 «Про запровадження покілометрової оплати за надані транспортні послуги».

Відповідно до рішення, уповноважити управління транспортних мереж та зв’язку, при здійсненні перевезень автобусами великого класу (дизельне паливо), в разі надходження відповідного письмового звернення від Перевізника, розрахунок розміру покілометрової оплати за надані транспортні послуги проводити у розмірі як для автобусів середнього класу шляхом укладання додаткової угоди.

Враховуючи прийняття даного рішення, на маршрутній мережі громадського транспорту працюватимуть нові великовмістимі низькопідлогові автобуси «MAN Lion’s City». Зокрема, нові одиниці транспорту виїдуть на маршрут №19 , які перевізник ТОВ «Менс- Авто» придбав за власні кошти.