На могили поклали соняхи: в Тернополі До Дня пам’яті захисників відбулася акція

Під час акції “Сонях”. Суспільне Тернопіль

Відтоді, як російські війська обстріляли гуманітарний коридор, яким мали відійти з-під Іловайська взяті в оточення українські підрозділи, минуло десять років. У той час на Донбасі саме цвіли соняхи, розповіла Суспільному учасниця акції Раїса Коляда.

Раїса Коляда, учасниця акції. Суспільне Тернопіль

“Багато сьогодні тут друзів, знайомих, колег, з якими колись разом працювали, дружили, спілкувалися. Тому з букета тільки один залишився соняшник. Віддала шану всім тим, хто загинув”.

Люди принесли соняхи. Суспільне Тернопіль

Пам’ять усіх захисників, полеглих у російсько-українській війні, вшанували хвилиною мовчання. Священники відправили панахиду. Після цього до каплиці архистратига Михаїла поклали гірлянду пам’яті та квіти.

Панахида за загиблими. Суспільне Тернопіль

Вшанувати загиблих побратимів зі 105-ї бригади тероборони ЗСУ прийшов капітан Віталій Третяк.

Віталій Третяк, офіцер ЗСУ. Суспільне Тернопіль

“Рота Героя України Сергія Володимировича Короля. Рота “Махно”. Він зараз тут лежить з нашими хлопцями. Наших хлопців тут багато. Дружили з 92-го року. Разом служили. Неймовірна людина. Як в цивільному житті, так і військовому. А як військовий, то, напевно, найкращий. Героя України задарма не дають. Ми своїх хлопців пам’ятаємо кожен день”.

Могила захисника Віталія Малюка. Суспільне Тернопіль

До могили захисника Віталія Малюка прийшла його мати Леся. Каже, син пішов до військкомату за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Був командиром відділення і головним сержантом у 24-й окремій механізованій бригаді, воював на Херсонщині та Донеччині.

Леся Малюк, матір загиблого захисника. Суспільне Тернопіль

“Він загинув від авіабомби. Пішов на завдання, їх помітили і скинули КАБ. Як сказали побратими, Віталік добіг ще до бліндажа. Він завжди турбувався про хлопців. Ніколи не був позаду, завжди йшов першим. Він ще добіг, хвилювався, як вони. Сказав: “Я живий, у мене все добре. Давайте думати, як далі”. Бо прилетіло ж на позиції. Але коли до нього повернулися, побачили, що з-під бронежилета тече кров”.

Фігурка лисиці на могилі загиблого. Суспільне Тернопіль

На могилі Віталія стоїть фігурка лисиці. Її, каже Леся, залишила наречена бійця. 25 травня вони мали одружитися.

“У нього наречена була. Він завжди любив на неї говорити “лисичка”. І вона попросила мене, чи можна, щоб на могилі була її лисичка”.

Священники кроплять могили бійців. Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, в Україні відзначають з 2019 року. Символом цього дня є соняшник.