На нетверезого водія патрульні склали 4 протоколи

Автомобіль Peugeot виїхав на смугу зустрічного руху і спричинив зіткнення з автомобілем Scoda.

ДТП трапилося 3 квітня, близько 21-ї години, на вулиці 15 Квітня. Водій з’їхав з місця аварії, однак полісмени його наздогнали. При спілкуванні з патрульними поліцейськими правопорушник поводився зухвало і вживав лайливі слова. Оч

евидно було, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 2,52 проміле в крові. А це в 13 разів перевищувало допустиму норму.

На правопорушника склали 4 протоколи: за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124(ДТП), ст. 122-4 (З’їзд з місця ДТП) та ст. 173 (Дрібне хуліганство).