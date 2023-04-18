На одній з вулиць Тернополя майже на місяць частково перекриють рух транспорту

З метою проведення робіт з поточного ремонту та недопущення виникнення аварійних ситуацій, з 18 квітня по 15 травня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Бродівській. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету.

Підрядна організація проводитиме роботи з відновлення дорожнього покриття на ділянці від вул. Збаразька до шляхопроводу на вул. Бродівська.

На період проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.