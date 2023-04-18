10:26 | 19.04.2023
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На Борщівщині горіла хата

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Борщівські рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі

17 квітня о 10:52 год виникла пожежа житлової будівлі в с. Латківці Мельниця-Подільської ТГ Чортківського району. Вогнем знищено перекриття будівлі площею 100 м.кв, речі домашньог вжитку та 2 склопакети. Пошкоджено речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Мельниця-Подільська.
Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

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