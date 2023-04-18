Тернопільщина втратила ще одного захисника – загинув Микола Ткачук

Кременеччина втратила ще одного захисника – головного сержанта Ткачука Миколу Івановича, 28 квітня1971 року народження, жителя с.Передмірка Борсуківської територіальної громади.

Інспектор прикордонної служби 2 категорії – снайпер 4 відділення інспекторів прикордонної служби 2 прикордонної застави відділу прикордонної служби №1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України військової частини А**** загинув 15 квітня 2023 року, отримавши несумісні з життям поранення, на Донеччині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!