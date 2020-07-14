14:29 | 14.07.2020
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Новини Тернополя 

На перехресті вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького — нові правила руху авто

Irena 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку із завантаженістю дорожньої обстановки та постійним утворенням заторів на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького, було прийнято рішення про внесення змін в організацію дорожнього руху.

🔹На перехресті зазначених вулиць облаштовано та встановлено тимчасову кільцеву транспортну розв’язку. Запроваджені зміни забезпечать безпеку руху транспорту в всіх напрямках та зменшить ймовірність утворення заторів;

🔹На вул. Митрополита Шептицького, за для розвантаження визначеної ділянки дороги, зменшено кількість місць для паркування транспортних засобів.

Врахуйте наступні зміни в дорожній обстановці під час планування своєї поїздки та не порушуйте правил дорожнього руху. Кермуйте відповідально та щасливої вам дороги.

Патрульна поліція Тернопільської області

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