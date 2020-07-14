На перехресті вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького — нові правила руху авто
У зв’язку із завантаженістю дорожньої обстановки та постійним утворенням заторів на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького, було прийнято рішення про внесення змін в організацію дорожнього руху.
🔹На перехресті зазначених вулиць облаштовано та встановлено тимчасову кільцеву транспортну розв’язку. Запроваджені зміни забезпечать безпеку руху транспорту в всіх напрямках та зменшить ймовірність утворення заторів;
🔹На вул. Митрополита Шептицького, за для розвантаження визначеної ділянки дороги, зменшено кількість місць для паркування транспортних засобів.
Врахуйте наступні зміни в дорожній обстановці під час планування своєї поїздки та не порушуйте правил дорожнього руху. Кермуйте відповідально та щасливої вам дороги.