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Новини Тернополя 

Ректора тернопільського університету обрано членом колегії Міністерства освіти і науки України

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Ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого обрано членом колегії Міністерства освіти і науки України

Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством освіти і науки України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

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