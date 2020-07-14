Ректора тернопільського університету обрано членом колегії Міністерства освіти і науки України

Ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого обрано членом колегії Міністерства освіти і науки України

Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством освіти і науки України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.