Автобусна та залізнична зупинки у Ланівцях: бути чи не бути?

Лановецька міська рада також занепокоєна ситуацією, котра склалася із закриттям автобусної станції у м. Ланівці.

Основною причиною оптимізації штату автобусної станції стало небажання більшості пасажирів купувати квитки у касі, що привело до її нерентабельності. Окрім цього, великий потік людей здійснюють відправлення від зупинки “Млин”.

На жаль, рішення про закриття не обговорювалося із керівництвом громади. Проте усі маршрути, які пролягають через Ланівці, і надалі роблять зупинку на автовокзалі. Із графіком руху автобусів мешканці та гості міста можуть ознайомитися на інформаційних стендах.

Хочемо роз’яснити, що приміщення автовокзалу не перебуває у комунальній власності Лановецької міської ради. Її власником є ВАТ “Тернопільське обласне підприємство “Тернопільавтотранс-16100”. Земельна ділянка передана товариству в оренду, а відтак управління нею здійснює орендар. Питання щодо підтримання благоустрою також покладено на чинного власника та лежить на його відповідальності.

Прикро, але така ж проблема існує щодо залізничних перевезень — ідеться про можливість закриття зупинки залізничного транспорту у Ланівцях. З таким питанням до нас звернулися із ВСП “Тернопільська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Львівська залізниця”.

Оскільки ми вважаємо збереження та функціонування залізничного вокзалу важливим, то готові зі свого боку забезпечити пропорційне співфінансування пільгових категорій населення та вживати усіх можливих заходів для цього.

Так, на сесію міської ради було винесене питання про передачу коштів із бюджету громади районному бюджету, які мали бути спрямовані для відшкодування витрат, пов’язаних із пільговим перевезенням окремих груп населення, у сумі 10 000 грн. Але згідно із отриманою відповіддю Лановецької районної ради кошти не будуть прийняті у зв’язку із відсутністю у них відповідної програми. Міська рада в рамках чинного законодавства не має повноважень самостійно забезпечити відшкодування пільг, пов’язаних із пільговим перевезенням окремих груп населення.

Наразі ситуація виглядає так, що зберегти зупинку залізничного транспорту у Ланівцях намагається лише влада громади. Проте варто відзначити, що залізнична колія проходить через увесь Лановецький район, а не лише територію ОТГ, а відтак користуються нею усі мешканці.

Сьогодні це питання залишається відкритим, та міська рада зробить усе можливе, щоб не допустити закриття залізничного вокзалу.