На площі Героїв Євромайдану в Тернополі вже потрощили нову бруківку (Фотофакт)

Фотофакт про понищену бруківку на площі Героїв Євромайдану розмістив у соцмережах фотограф Тарас Хлібович (Thieri Newman).

Майдан розташований у центрі Тернополя, звідси беруть початок вулиці Танцорова і Патріарха Мстислава.