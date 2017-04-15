На площі Героїв Євромайдану в Тернополі вже потрощили нову бруківку (Фотофакт)
Фотофакт про понищену бруківку на площі Героїв Євромайдану розмістив у соцмережах фотограф Тарас Хлібович (Thieri Newman).
Майдан розташований у центрі Тернополя, звідси беруть початок вулиці Танцорова і Патріарха Мстислава.
One thought on “На площі Героїв Євромайдану в Тернополі вже потрощили нову бруківку (Фотофакт)”
Ніхто нічого не трощив… Це не бруківка,а покриття сходів, зроблене з кричущими порушеннями всіх будівельних норм і правил. Під переднім краєм плит залишились незаповнені пустоти, що й призвело до руйнування плит. Відповідальність лежить на підряднику та інженеру технагляду, який підписував акт виконаних робіт.