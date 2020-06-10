На прохання тернополян арку-серце з Острова закоханих перенесуть

Більшість тернополян, які взяли участь у голосуванні за доречність нещодавно встановленої арки-серця поблизу Острова закоханих на набережній Тернопільського ставу, проголосували за те, аби її перенесли.

Голосування тривало на сторінці Тернопільського міського голови Сергія Надала в соцмережі Instagram.

Я дякую усім, хто долучився до голосування щодо арки-серця біля Острова закоханих у Тернополі. Більшість проголосували за те, щоб перенести арку в інше місце. Так і буде.

Куди перенесуть арку, наразі невідомо.

Нагадаємо, металеву арку перед входом на Острів закоханих встановили 15 травня, однак більшість тернополян висловилися про новацію несхвально. Як зазначають люди, встановлена арка не поєднується зі старовинними колонами.